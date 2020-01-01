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الخارجية: 95 وفاة و1604 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الأحد 24 مايو 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 95 وفاة و1604 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالتي وفاة لمواطنين في روسيا والسعودية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا إلى 95 حالة وفاة، وتسجيل إصابة جديدة في صفوف جاليتنا بالبرازيل ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا إلى 1604 حالات.

وأعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في روسيا الاتحادية، لطبيب الأطفال جمال محمد خير الله (64 عاما)، والذي وافته المنية وهو على رأس عمله، وتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطن يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاما)، بسبب فيروس كورونا.

كما سجلت إصابة جديدة في صفوف الجالية بالبرازيل لطبيب فلسطيني أيضا، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وأضافت أن عدد حالات التعافي في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ 784 حالة تعافي.

#وزارة الخارجية

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