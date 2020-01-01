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الحكومة الاسرائيلية تصادق على تشكيلة "الكابينت"

الأحد 24 مايو 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الاسرائيلية تصادق على تشكيلة "الكابينت"


القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الاسرائيلية على تشكيلة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) كما يلي:

رئيس المجلس - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - تعيين بموجب القانون.
رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتز - تعيين بموجب القانون.
وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي - تعيين بموجب القانون.
وزير المالية الاسرائيلي إسرائيل كاتز - تعيين بموجب القانون.
وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي أمير أوحانا - تعيين بموجب القانون.
وزير القضاء الاسرائيلي أفي نيسانكورن - تعيين بموجب القانون.
الوزير يولي أدلشتاين.
الوزير زئيف إلكين (سيشغل منصب عضو/مراقب بالتناوب وسيتبادل مع الوزير يوفال شتاينيتز كل ستة أشهر).
الوزير ميخائيل بيتون.
الوزير يؤاف غالنت.
الوزير أريه مخلوف درعي.
الوزير يوعز هندل.
الوزير أمير بيريتس.
الوزيرة أوريت فركش هاكوهين.
الوزيرة ميري ريغيف.
الوزير ألون شوستر.

المراقبون:

1. الوزير تساحي هانيغبي.

2. الوزير إيلي كوهين.

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