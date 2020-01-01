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غزة: تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا

الأحد 24 مايو 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا.

وبحسب التقرير اليومي للوزارة، فإن عدد الحالات المتعافية وصل إلى 18 منذ مارس/ آذار الماضي، منهم 5 لا زالوا في مستشفى العزل بمعبر رفح، و13 منهم غادروا لمنازلهم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات حتى الآن 55، منهم 38 بحالة نشطة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمسنة يوم أمس.

وأشارت إلى أنه لم تجري أي فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبدون تسجيل أي إصابات إضافية.

ولفتت لوجود 1668 مستضافًا في 18 مركزًا للحجر الصحي موزعة على مختلف محافظات القطاع.

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