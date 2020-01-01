هنية : لن نعقد أي صفقة أسرى إلا حينما نطمئن إلى الثمن

غزة / سما /

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، إن حركته لن تعقد أي صفقة أسرى، قبل أن تطمئن للثمن الذي سيدفع.

وقال هنية في رسالة له بمناسبة عيد الفطر، موجهًا رسالته للأسرى "كونوا مطمئنين، لن نعقد أي صفقة إلا حينما نكون مطمئنين إلى الثمن، ومقتنعين بهذا الثمن إن شاء الله".

وقدم هنية التهاني للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمناسبة انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر، وخص بالذكر أهالي الشهداء، والأسرى، والمرابطين بالأقصى، وللأهالي بالضفة وغزة، وفلسطينيي الداخل، والشتات، والأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب عن أمله في أن يأتي العيد القادم وقد تكون تحررت فلسطين.