مقتل عامل فلسطيني في ظروف غامضة داخل الخط الاخضر

القدس المحتلة / سما /

أعلن رسميا اليوم عن مقتل عامل فلسطيني من قرية بيتا جنوب نابلس خلال عمله داخل الخط الأخضر بعد تعرضه عدة طعنات في آلات حاده.

وقالت مصادر امنية فلسطينية لمعا ان العامل يدعي عبد شاكر شاكر دويكات يبلغ من العمر 58 عاما.

واضافت المصادر ان العامل يعمل في الداخل المحتل في منطقة كفار سابا حيث تبين أنه قد قتل بعد تعرضه لعدة طعنات وقد تم نقله إلى معهد الطب العدلى في ابو كبير لتشريحه ومعرفة تفاصيل وفاته .

ويذكر أن العامل دويكات قد فقدت آثاره قبل عدة أيام وقد قطع الاتصال بذويه قبل أن تعثر عليه الشرطة الإسرائيلية وتجري الفحوصات الطبية الخاصة لمعرفة هويته وإبلاغ ذويه رسميا.