  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل عامل فلسطيني في ظروف غامضة داخل الخط الاخضر

الأحد 24 مايو 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عامل فلسطيني في ظروف غامضة داخل الخط الاخضر


القدس المحتلة / سما /

أعلن رسميا اليوم عن مقتل عامل فلسطيني من قرية بيتا جنوب نابلس خلال عمله داخل الخط الأخضر بعد تعرضه عدة طعنات في آلات حاده.

وقالت مصادر امنية فلسطينية لمعا ان العامل يدعي عبد شاكر شاكر دويكات يبلغ من العمر 58 عاما.
واضافت المصادر ان العامل يعمل في الداخل المحتل في منطقة كفار سابا حيث تبين أنه قد قتل بعد تعرضه لعدة طعنات وقد تم نقله إلى معهد الطب العدلى في ابو كبير لتشريحه ومعرفة تفاصيل وفاته .
ويذكر أن العامل دويكات قد فقدت آثاره قبل عدة أيام وقد قطع الاتصال بذويه قبل أن تعثر عليه الشرطة الإسرائيلية وتجري الفحوصات الطبية الخاصة لمعرفة هويته وإبلاغ ذويه رسميا.

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون يزعم: الفلسطينيون مستعدون لإعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا تخلت عن فكرة الضم

خبر سار من الصحة العالمية .. ونصائح لعيد آمن

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. نتنياهو يخضع لمحاكمة أمام هيئة قضائية بتهم الفساد

ترامب في تهنئة بعيد الفطر: نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى ما الذي يجلبه الدين إلى حياتنا

مواطنون يؤدون صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة

السيسي يفرج عن قاتل سوزان تميم عشية عيد الفطر

صور.. كنيسة ألمانية تفتح أبوابها للمسلمين لأداء صلاة الجمعة

الأخبار الرئيسية

اشتية يعلن غدا عن الإجراءات الحكومية الخاصة بكورونا للفترة المقبلة

هنية : لن نعقد أي صفقة أسرى إلا حينما نطمئن إلى الثمن

ما هي القضايا التي يتهم فيها بنيامين نتنياهو ؟

وزيرة الصحة : تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة

l

حماس تحذر : المساس بالاقصى سيشعل ثورة