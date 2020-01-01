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نتنياهو يبحث مع البرهان "مواصلة تعزيز العلاقات" بين إسرائيل والسودان

الأحد 24 مايو 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يبحث مع البرهان "مواصلة تعزيز العلاقات" بين إسرائيل والسودان


القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، تناولت تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وذكر مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في "فيسبوك" اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء "تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وتابع المكتب أن نتنياهو بحث مع الزعيمين السوداني والتشادي "مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل" و"أكد أن دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

وكان نتنياهو قد التقى البرهان في فبراير الماضي، خلال زيارة إلى أوغندا، وأثار هذا الاجتماع المفاجئ جدلا واسعا في السودان والعالم العربي بشكل عام.

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