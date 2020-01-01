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وزيرة الصحة : تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة

الأحد 24 مايو 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في محافظة الخليل، فيما لم تسجل إي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأًضافت د. الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 602 إصابة في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين منها 319 في محافظة القدس، 228 في باقي المحافظات الشمالية، 55 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن حصيلة الحالات النشطة بلغت 122 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و24 حالة في محافظة الخليل، و38 في المحافظات الجنوبية.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سُجلت في السموع (8) حالات، والظاهرية (حالة واحدة)، لترتفع حصيلة التعافي إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

يشار إلى أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.

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