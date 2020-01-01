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ترامب في تهنئة بعيد الفطر: نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى ما الذي يجلبه الدين إلى حياتنا

الأحد 24 مايو 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب في تهنئة بعيد الفطر: نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى ما الذي يجلبه الدين إلى حياتنا


واشنطن / وكالات /

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الفطر، متمنيا أن يقضوا عيد فطر سعيدا.

وقال ترامب، في رسالة وجهها لجميع المسلمين، "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة والقوة والشفاء في الصلاة والعبادة"، حسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكي أمس السبت.

وأضاف ترامب: "أتقدم أنا، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بأحر التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، بحلول عيد الفطر بعد قضائهم شهرا من الصوم والصلاة والتأمل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، قاتلنا فيروس كورونا بالاعتماد على إيماننا وعائلتنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".

وأردف "نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى السلام المطمئن، والارتقاء بالحب، والصحبة المشجعة التي يجلبها الدين إلى حياتنا"، معبرا للمسلمين عن "أفضل تمنياتنا بعيد الفطر.. مبارك وسعيد".

وبدأ عيد الفطر، اليوم الأحد، وسط إجراءات مشددة في كثير من الدول، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

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