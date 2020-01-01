كورونا عالميا : أكثر من 343 ألف وفاة و5 ملايين و 348 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء السبت، أن الفيروس أودى بحياة 343,100 شخص في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 5 ملايين، و 384 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم اكثر من مليونين و 234 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 16 دولة، عن وفاة 84 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,045 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة عن حصيلة الوفيات الاجمالية ليوم الجمعة، التي كانت 72 حالة وفاة، و بتراجع عن إصابات ذات اليوم التي كانت 8,821 إصابة جديدة مؤكدة سجلتها 17 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أكثر من 86 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3,675 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت عن 913 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 98,560 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 663 ألف شخص، منهم اكثر من 17 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 36,675 شخصا، منهم 282 يوم أمس، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 257,154 إصابة، حتى الآن، منهم 2,959 إصابة آخر 24 ساعة.

فيما تستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت السبت، 119 حالة وفاة، من مجموع 32,735 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 669 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 229,327 حالة مؤكدة.

اسبانيا بدورها لاتزال في المركز الرابع، حيث سجلت حصيلة وفيات تبلغ 28,678 شخصا، منهم 50 السبت، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 282,370 أشخاص، منهم 466 في آخر 24 ساعة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,332 وفاة، منهم 43 السبت، وحصيلة 182,469 إصابة، منهم 250 آخر 24 ساعة.

يليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 21,682 شخصا، منهم 634 السبت، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 341,048 حالة مؤكدة، منهم 10,158 في آخر 24 ساعة.

لتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,237 حالة، منهم 25 السبت، وحصيلة 56,810 إصابات، منهم 299 آخر 24 ساعة.

يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,366 شخصا، منهم 14 السبت، وبحصيلة 179,986 إصابة، منهم 272 آخر 24 ساعة.

إيران بدورها تستقر عند المركز التاسع بحصيلة وفيات تبلغ 7,359 شخصاً، منهم 59 السبت، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 133,521 إصابة، منهم 1,869 آخر 24 ساعة.

المكسيك من جانبها تستقر عند المركز العاشر، حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 6,989 شخصا، منهم 479 السبت، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 62,527 شخصا، منهم 2,960 آخر 24 ساعة.

كندا بدورها تستقر عند المركز ال11، بحصيلة وفيات تبلغ 6,352 شخصا، منهم 102 السبت، كما سجلت 1,113 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 83,593 حالة في البلاد.

هولندا تستقر عند المركز ال12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,811 شخصا، منهم 23 السبت، وحصيلة اصابات تبلغ 45,064 إصابة، منهم 176 آخر 24 ساعة.

وتحافظ الصين على استقرارها عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل السبت، ومنذ عدة ايام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,971 حالة، ولم تسجل الصين لأول مرة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها اي إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

84 وفاة و 8,045 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية قد أعلنت عن 84 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الكويت، الجزائر، اليمن، العراق، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، البحرين، المغرب، وفلسطين، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

حيث سجلت مصر وفاة 28 شخصاً، من مجموع 735 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 727 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 16,513 حالة.

وسجلت السعودية 15 حالة وفاة، من مجموع 379 وفاة حتى الان، كما سجلت 2,442 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 70,161 شخصاً، ولليوم العاشر على التوالي تسجل المملكة حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة، حيث كانت قبل ذلك تشهد منذ 18 أبريل الماضي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت الكويت وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 148 شخصاً، كما سجلت 900 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 20,464 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت الجزائر وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 592 شخصاً، كما سجلت 195 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,113 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 39 شخصاً، كما سجلت إصابة 3 أشخاص، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات المصابة لديها 212 حالة حتى الآن.

فيما سجلت العراق وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 152 شخصا، كما سجلت 308 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 4,272 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 244 شخصاً، كما سجلت 812 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 28,704 حالات حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 21 شخصاً، فيما سجلت 1,732 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 42,213 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت سلطنة عمان وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 36 شخصا، كما سجلت 463 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,257 حالة حتى الآن.

وسجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 13 شخصا، كما سجلت 360 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,774 حالة حتى الآن.

كما سجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 198 شخصا، كما سجلت 74 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,406 حالات حتى الآن.

كما أعلنت فلسطين عن اول حالة وفاة من غزة لسيدة مسنة توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص، كما لم تسجل فلسطين اي إصابة يوم أمس السبت لتستقر بذلك حصيلة المصابين الاجمالية عند 602 إصابة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد السبت، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت لبنان 11 إصابة جديدة، من مجموع 1,097 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.

وكذلك سجلت سوريا 11 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 70 حالة، توفي منهم 4 اشخاص حتى الآن.

وسجلت الأردن 4 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 704 حالات، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واخيرا سجلت ليبيا إصابة 3 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 75 حالة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.