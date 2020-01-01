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إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة مع الالتزام بإجراءات السلامة

الأحد 24 مايو 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة مع الالتزام بإجراءات السلامة


القدس المحتلة / سما /

أعيد، اليوم الأحد، فتح أبواب كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، للمؤمنين مع الالتزام بإجراءات السلامة، وذلك بعد إغلاقها قرابة الشهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وكان رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس قد أصدروا يوم أمس بيانًا يعلنون من خلاله إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطا بتواجد حتى 50 شخصًا بداخلها "كحد أقصى"، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة".

وشددوا في بيانهم على ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار، والأيقونات، والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلًا عن التقيّد الدائم بالتعليمات المتبعة.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، تم تسجيل 179 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس الشرقية.

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