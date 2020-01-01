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مواطنون يؤدون صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة

الأحد 24 مايو 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يؤدون صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة


غزة / سما /

فتحت عدة مساجد أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة العيد، وكذلك في الساحات العامة بعدد من مدن وقرى الضفة الغربية.

وشهدت عدة محافظات مطالبات بفتح المساجد لأداء صلاة العيد، ودعوات لأداء صلاة العيد في الساحات العامة.

وكانت بلدية الخليل دعت رسميا لأداء صلاة العيد في إستاد الحسين بن علي الدولي .

كما أدى آلاف المواطنون بقطاع غزة، اليوم الأحد صلاة العيد في المساجد، وفق الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف ووزراة الصحة في القطاع.

وقامت الشرطة في غزة،  وضمن إجراءاتها الاحترازية على تأمين إقامة صلاة عيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، السبت، تعليمات بشأن صلاة عيد الفطر السعيد، مشيرةً إلى أنه تم إعداد دراسة مدى مناسبة الاستمرار في قرار أداء صلاة العيد، وخاصة بعد زيادة المخاطر الصحية واكتشاف أعداد جديدة من المصابين بفيروس كورونا في الحجر. .

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