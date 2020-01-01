  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : كتلة هوائية باردة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

الأحد 24 مايو 2020 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : كتلة هوائية باردة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة


رام الله / سما /

تتأثر البلاد اليوم الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا الى باردة مرافقة لامتداد منخفض جوي يؤثر على المنطقة، لذا يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء القادم، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

مشاهد لأول مرة تكشف كيف كان يرسل قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين

مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة

غزة : اجراءات جديدة خلال العيد تشمل إغلاق كافة الأماكن العامة والترفيهية

إسرائيل تتخوف من مواجهة عسكرية مرتقبة مع حركة “حماس” في قطاع غزة !!

الصحة بغزة توضح تفاصيل اصابات "فيروس كورونا" في القطاع

شاهد ..فيديوهات حقيقية تنشر لأول مرة للحظة إعدام عشماوي

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. نتنياهو يخضع لمحاكمة أمام هيئة قضائية بتهم الفساد

الأخبار الرئيسية

التنسيق

تلفزيون يزعم: الفلسطينيون مستعدون لإعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا تخلت عن فكرة الضم

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. نتنياهو يخضع لمحاكمة أمام هيئة قضائية بتهم الفساد

أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

القناة 12 تزعم: السلطة أبلغت اسرائيل بأنها لن تلغي التنسيق الامني بصورة كاملة

إسرائيل تتخوف من مواجهة عسكرية مرتقبة مع حركة “حماس” في قطاع غزة !!