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الزعنون يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

السبت 23 مايو 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر


رام الله / سما /

 هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في الوطن والشتات، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر.

ودعا الزعنون الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعبنا الفلسطيني باليمن والخير والبركات، وقد زال الوباء عنه وعن البشرية جمعاء، وأن يمّن على أسرانا الأبطال بالفرج العاجل، وأن ينال شعبنا الصامد حريته وعودته واستقلاله في كنف دولته الوطنية وعاصمتها مدينة القدس.

وسأل المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعوب العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتها وأهدافها في الأمن، والأمان، والتقدم، والازدهار، والرخاء.

#المجلس الوطني #سليم الزعنون

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