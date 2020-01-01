اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تهنئ شعبنا بعيد الفطر

رام الله / سما /

هنّأت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين شعبنا في الوطن والشتات وقائده الرئيس محمود عباس، والأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتقدم رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، باسم كنائس فلسطين، بأصدق مشاعر التهنئة والمباركة لأبناء شعبنا في الوطن وفي المنافي والشتات، ولأهلنا الصامدين في مدينة القدس المحتلة، راجيا من الله القدير أن يحفظ أبناء شعبنا من الوباء والبلاء والاحتلال، وأن ينال الأسرى حريتهم، وأن يحقق شعبنا أهدافه في تقرير مصيره وعودته إلى دياره وأن يعيش حرا كريما في دولته المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.