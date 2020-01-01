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غزة: دفن المسنة المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا

السبت 23 مايو 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: دفن المسنة المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا


غزة / سما /

 دفنت الجهات الصحية المختصة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عامًا)، والتي أعلن عن وفاتها اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتعتبر أبو ريدة أول حالة وفاة بالفيروس في قطاع غزة، وهي من سكان خانيونس جنوب القطاع، وكانت في مستشفى العزل بمعبر رفح، وتتلقى العلاج، حيث تعاني من أمراض مزمنة.

وتمت عملية الدفن بحضور 10 أشخاص من عائلتها فقط، فيما قام مختصون بنقل الجثمان ودفنه، وسط حضور أمني كثيف بالمكان، حيث تم منع وسائل الإعلام من التصوير.

وكانت وزارة الصحة بغزة حين أعلنت عن وفاة المسنة، قالت إنه سيتم التعامل مع جثمانها وفق البروتوكول المعتمد لحالات الوفاة.

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