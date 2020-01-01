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حماس تثمن موقف الـ70 برلمانيا إيطاليا

السبت 23 مايو 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمن موقف الـ70 برلمانيا إيطاليا


غزة / سما /

ثمنت حركة حماس الموقف المعارض لسياسة الضم الإسرائيلية، الذي عبّر عنه ٧٠ نائبا من البرلمان الإيطالي في رسالة وجهوها لرئيس وزرائهم، ومطالبتهم حكومتهم بإدانة هذه السياسة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي: "إن تزايد المواقف المعارضة لسياسة الضم التي تنوي سلطات الاحتلال القيام بها، والرفض الواسع الذي عبّرت عنه الأوساط الدولية المختلفة، يؤكد عزلة موقف الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تدعمه".

ودعا كل الجهات التي عبّرت عن رفضها لسياسة الضم إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الاحتلال من تنفيذ سياسته التوسعية، ومعاقبته على جرائمه المتواصلة.

#حماس

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