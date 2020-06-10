الخارجية: لا وفيات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بعدم تسجيل وفيات جديدة بين أبناء جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا"، ليستقر العدد عند 93 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 1603 إصابات، و784 حالة تعافي.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه في ضوء موافقة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على فتح مطاراتها لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين، فقد عممت على سفراء وسفارات دولة فلسطين بضرورة الانتهاء سريعا من تحديث كشوفات وبيانات العالقين وفقا لما هو مطلوب من معلومات، وأن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي سيقوم بدعوة اللجنة الوزارية الخاصة بقضية العالقين للانعقاد في أقرب فرصة لتدارس جميع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة الإجلاء، بما فيها تحديد الأولويات والشروط والتفاصيل بالاتفاق مع الجانب الأردني، وأنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بشكل مركزي.

وتابعت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على أن يتم البدء بعملية الإجلاء في 10/6/2020، على أن يتم انتقال المسافرين مباشرة من المطار إلى الجسر ضمن ترتيبات سيتم العمل بها تباعا، موضحة أن المسافر سيتحمل تكاليف التذكرة والسفر والنقل البري للجسر وإلى محافظته، ويقوم بالحجز مباشرة مع شركات الطيران المعنية ودفع التكاليف لها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع جميع التنسيقات اللازمة لضمان عودة عادلة وصحية وآمنة ومريحة للعالقين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة الصحة الفلسطينية لتأمين الفحوصات اللازمة للعائدين قبل أن يتوجهوا إلى محافظاتهم، مطالبة جميع المعنيين بمتابعة كل ما يصدر عنها بهذا الخصوص.

الولايات المتحدة الأميركية

وفيما يتعلق بأوضاع أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم جراء فيروس "كورونا"، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بأنه لم تسجل أية إصابات أو وفيات بين صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 772، وعدد الوفيات 52 حتى اللحظة.

وأكد الفريق أنه يتابع نشاط مركز خدمات الجالية الفلسطينية في كولومبوس/ ولاية اوهايو في تقديم الخدمات والتبرعات، حيث قام بمساعدة إحدى الطالبات ممن تقطعت بهم السبل بدفع بدل أجرة سكن لمدة شهرين، وتبرع بمبلغ مالي بقيمة 2500 دولار لأحد مراكز إيواء العجزة في محافظة الخليل، وقام بتوزيع سلال غذائية على 4 عوائل مستورة من أبناء الجالية في كولومبوس على ثلاث مراحل، بالإضافة لتوزيعه 300 قناع طبي واقي على أبناء الجالية والطلبة، إضافة إلى استمراره بتقديم خدمات المشورة القانونية لأبناء الجالية بشكل مجاني، والاطمئنان على الطلبة وأبناء الجالية بشكل دوري.

جمهورية مصر العربية

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية بوصول شحنة المساعدات التي قدمتها الحكومة المصرية لدعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، وتشمل عشرات الأطنان من المساعدات الطبية ومواد التعقيم.

وأضافت السفارة أنها تابعت قضية هذه المساعدات مع الجهات المصرية والفلسطينية المختصة بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها سيادة الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتٍ مبكر من انتشار وباء "كورونا".

كازخستان

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازخستان بشفاء الإصابة التي سجلت في صفوف الجالية غرب كازاخستان، وقد غادرت المستشفى أمس، مضيفة أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أبناء شعبنا المواطنين والطلبة والعاملين.

وأكدت متابعتها للأوضاع الصحية والمعيشية للجالية، وتقديم كل ما تستطيع من خدمات ومساعدات عينية أو نقدية خاصة عشية عيد الفطر.

من جهة أخرى، أكدت السفارة متابعتها لموضوع إخلاء عدد من الموظفين الفلسطينين العاملين في مشاريع شركة "السي سي سي"، وأنها تقوم بالتنسيقات اللازمة لتأمين عودتهم إلى أسرهم وذويهم، وهو ما ينطبق أيضا على الشركة المتحدة للمقاولات والهندسة والتدبير، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين في مشاريعها من حملة الجنسية الفلسطينية 6 موظفين، حيث تبذل السفارة جهودها لإجلائهم بناء على قرار من الشركة وعودتهم إلى أرض الوطن.

أندونيسيا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية أندونيسيا بتسجيل أول اصابة في صفوف الجالية وهي لأحد الطلبة الفلسطينين الدارسين هناك، ويخضع حاليا للحجر المنزلي وحالته الصحية مستقرة، وقد هاتف السفير الطالب المصاب واطمأن على صحته، ووقف عند أي احتياج يلزمه.

أوكرانيا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية والطلبة، وأن الطالب المصاب يخضع للحجر الصحي، فيما يقوم أحد الأطباء الفلسطينين بمتابعة حالة المصابين يوميا وزيارتهم وتوصيل المواد الغذائية والاحتياجات الطبية الأخرى لهم، وأنها تتواصل معهم بشكل يومي للاطمئنان على صحتهم.

وأضافت أن لجان الطوارئ في المدن الأوكرانية ما زالت تقوم بتوزيع طرود المواد الغذائية على المحتاجين امتدادا لحملتها خلال شهر رمضان المبارك.

ليبيا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا وصول أول مواطن فلسطيني مقيم في ليبيا كان عالقا في المغرب، بالتنسيق مع لجنة الأزمة الليبية، وذلك على متن الطائرة التي أخلت الرعايا الليبين العالقين في المغرب، ما شكل ارتياحا كبيرا لدى المواطن وأسرته.

بلغاريا

قالت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا إنها تتابع أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين في بلغاريا وجمهورية شمال مقدونيا، للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم ومتابعة أحوالهم المعيشية، مؤكدة أنه لم يتم التبليغ عن أية إصابة بفيروس "كورونا" في صفوفهم.

مالطا

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى مالطا متابعتها لأوضاع وإحتياجات الجالية الفلسطينية والطلبة الدارسين، وهي تعمل بشكل يومي لتلبية احتياجاتهم والإطمئنان عن أوضاعهم والتواصل معهم بشكل مستمر.

وزار السفير أبناء الجالية في جزيرة جوزو للإطمئنان عن احوالهم الصحية والمعيشية وتقديم بعض السلال الرمضانية للعائلات العفيفة منهم، فيما قامت السفارة بمتابعة الحالة الصحية لإحدى الطالبات التي تعرضت لوعكة صحية أدخلت إثرها الى المستشفى.

وطمأنت السفارة أبناء شعبنا أن الجالية والطلبة وكادر السفارة بخير ولم تسجل أية إصابة بالفيروس بينهم، علما أن مالطا سجلت حوالي 584 حالة حتى الآن من فئات عمرية مختلفة و465 حالة شفاء و6 حالات وفاة جراء هذا الفيروس، ووضع معظم المصابين مستقر.

روسيا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية الأحوال الصحية للمصابين الأربعة بفيروس "كورونا" في كل من موسكو وسان بطرسبورغ، وتواصل الإطمئنان على صحتهم بشكل دائم، مشيرة إلى أن المصابين يتماثلون للشفاء.

كما تواصل السفارة، بالتعاون مع لجنة الطوارئ والجالية واتحاد الطلبة، عمليات التنسيق اللازمة لإيصال ما يلزم للحالات المصابة إذا لزم الأمر، وكذلك توزيع سلات الإفطار في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، والسلات الغذائية للمحتاجين، إضافة إلى تقديم ما يلزم من احتياجات ومساعدات ما أمكن.

وأشادت السفارة بأشكال التضامن والتعاضد التي عبرت عن روح الوعي والمسؤولية الوطنية العالية لأبناء جاليتنا وطلابنا والتزامهم بمسؤولية بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الروسية، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي تبذله لجنة الطوارئ والجالية واتحاد الطلبة في إيصال وتوزيع الكمامات ومواد تعقيم الأيدي، وقفازات الوقاية، إلى أبناء الجالية والطلبة في مساكنهم الجامعية وقت الحظر الصحي، والإجراءات الوقائية المعتمدة.