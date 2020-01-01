عمال أجانب يتظاهرون في الدوحة مطالبين بدفع أجورهم ويغلقون طريقا رئيسية في حي مشيرب

الدوحة/وكالات/

تظاهر عمال أجانب في الدوحة في واقعة نادرة في قطر، احتجاجا على عدم دفع أجورهم، وفق ما اعلنت السبت الحكومة التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب وباء كوفيد-19 وتراجع اسعار النفط.

واظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو مئة شخص يغلقون الجمعة طريقا رئيسية في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.

وقالت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان إنها “فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع اجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة (…) مؤكدة اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام اصحاب العمل بدفع الاجور في الايام القليلة المقبلة”.

وطالبت الوزارة “اصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليماتها بشأن التزاماتهم القانونية خلال تفشي فيروس (كورونا المستجد)”، مشددة على انها “لن تتساهل بفرض عقوبات بحق الشركات المخالفة بناء على قانون العمل، كما قامت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الاجور”.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.

وتعرّضت الدوحة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب حقوق العمالة، واستجابت عبر اجراءات لتعزيز رفاهية العمال.

لكن العمال الاجانب لم يكونوا في منأى من انتشار فيروس كورونا المستجد، فاصيب به عدد كبير منهم أو باتوا بدون عمل.