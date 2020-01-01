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أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين

السبت 23 مايو 2020 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين


اسطنبول / وكالات/

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي ترامب.
وأوضح البيان أن الرئيسين “بحثا التطورات في ليبيا وسورية، إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية”.
وأشار البيان إلى أن أردوغان وترامب “اتفقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة”.
كما أكد زعيما البلدين على تضامن شعبيهما في مكافحة فيروس كورونا.

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