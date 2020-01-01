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كورونا : التحقيق بإصابة شاب ورجل أمن بالرصاص في مناوشات بـ"بيت لحم"

السبت 23 مايو 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا : التحقيق بإصابة شاب ورجل أمن بالرصاص في مناوشات بـ"بيت لحم"


بيت لحم / سما /

 أصيب شاب ورجل أمن بالرصاص، السبت، إثر مواجهات بين شبان وقوات الأمن عند الدوار الروسي في مدينة بيت لحم، على خلفية تطبيق الاجراءات الخاصة لمنع انتشار فايروس كورونا.

وقرر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بالأحداث التي وقعت ظهر اليوم، والتي ستقوم برفع توصياتها العاجلة لاتخاذ الإجراء المناسب ومحاسبة كل من أخطأ أو تجاوز، وفق النظام والقانون.

والمصابان في الأحداث هما رجل أمن وشاب من مخيم الدهيشة، وقد أصيبا في أطرافهما السفلية، وتم نلقهما إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج.

وذكر شهود عيان أن الشجار اندلع بعد أن أغلقت الأجهزة الأمنية الشارع الرئيس وبعض المحال التجارية بالقرب من مخيم الدهيشة.

#بيت لحم #الدهيشة #اصابات

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