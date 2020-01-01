  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توفيق أبو شومر :رسالة طريفة من ملفاتي الشخصية!

السبت 23 مايو 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
توفيق أبو شومر :رسالة طريفة من ملفاتي الشخصية!


هذه الرسالة الموجهة إلى مدير بريد لندن في بريطانيا اعتاد الفلسطينيون العاملون في البلدان العربية، أن يحتفظوا بها لكي يتمكنوا من مراسلة أهلهم الواقعين تحت الاحتلال، بهذه الطريقة المعقدة والغريبة، لأنهم لا يستطيعون مراسلة الأهل، لعدم وجود روابط بريدية بين الدول العربية وإسرائيل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

كان الفلسطينيون المغتربون يضعون رسائلهم إلى أهلهم في المناطق الفلسطينية المحتلة داخل هذه الرسالة، مكتوبا عليها عنوان الأهل في غزة أو الضفة، ويضعون معها طابعا دوليا، ليقوم مسؤول الرسائل في بريد لندن بفتح الرسالة الخارجية الموجهة لمدير بريد لندن، ثم يستبدل الطابع الدولي، بطابع بريد بريطاني، يُلصقه على الرسالة الداخلية، ويرسلها إلى بريد إسرائيل.

كانت هذه العملية جزءا من عذابات الفلسطينيين، ليس لأنهم يُضطرون إلى شراء طابعي بريد على الرسالة الواحدة، بل لأن رسائلهم كانت تخضع للمراقبة من دولتين، بريطانيا، وإسرائيل، كانت الرسائل تستغرق أكثر من شهر لتصل إلى الأهل.

إنها جزءٌ من المعاناة التي لم تُرصد ضمن ظلم وقهر الاحتلال، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان!

--

الأكثر قراءة اليوم

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة

معركة التصريحات بين إسرائيل وطهران مستمرة: نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران

الصحة بغزة توضح تفاصيل اصابات "فيروس كورونا" في القطاع

مدغشقر تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا

نصر الله :نحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحرير القدس واسرائيل فشلت في التحريض على المقاومة بغزة

تفاصيل جديدة: طاقم الطائرة الباكستانية استغاث قبل التحطّم: "تعطلت المحركات"

الأخبار الرئيسية

أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

القناة 12 تزعم: السلطة أبلغت اسرائيل بأنها لن تلغي التنسيق الامني بصورة كاملة

إسرائيل تتخوف من مواجهة عسكرية مرتقبة مع حركة “حماس” في قطاع غزة !!

البزم

غزة : اجراءات جديدة خلال العيد تشمل إغلاق كافة الأماكن العامة والترفيهية

j

مشاهد لأول مرة تكشف كيف كان يرسل قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين