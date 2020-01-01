كنيسة القيامة تُعيد فتح أبوابها للمؤمنين مع الالتزام بإجراءات السلامة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت حراسة الأراضي المقدسة، اليوم السبت، أن كنيسة القيامة ستُعيد فتح أبوابها للمؤمنين مع الالتزام بإجراءات السلامة.

وقال بيان صدر عن حراسة الأراضي المقدسة، اليوم السبت، إنه "عقب تطور الأوضاع في الأرض المقدسة، نحن، رؤساء الكنائس الثلاثة والمسؤولين عن كنيسة القبر الفارغ والقيامة، نود إعلامكم أنه ابتداءً من يوم الأحد 24 أيار سيُتاح وصول المؤمنين من جديد إلى هذا المكان المقدس للصلاة والزيارة".

وأضاف البيان: "لدواعي السلامة ومن أجل تجنب خطر انتشار فيروس كوفيد-19 مرة أخرى، سيقتصر عدد المؤمنين والزوار على 50 شخصا، وسيُتاح الوصول إلى الكنيسة لمَنْ لا يُعاني من الحمُى أو أعراض المرض ويرتدي كمامة الوجه".

وشدد على ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلًا عن التقيّد الدائم بالتعليمات المُعطاة.