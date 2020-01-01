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نابلس: مصرع شاب بحادث سير
السبت 23 مايو 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس / سما /
لقي شاب (18 عاما) اليوم، مصرعة جراء حادث سير اثناء قيادته لدراجة نارية في نابلس .
#حادث سير
#نابلس
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