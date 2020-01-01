غزة: تحرير مخالفات لمكاتب صرافة تلاعبت بسعر الصرف للدولار الأبيض

غزة / سما /

حررت طواقم التفتيش والمتابعة لوزارة الاقتصاد بغزة، مخالفات لعدد من مكاتب الصرافة في محافظات القطاع لتلاعبها بسعر الصرف للدولار الأبيض.

وبحسب الوزارة، فإنه تم تحرير 4 مخالفات قانونية لمكاتب صرافة لم تلتزم بقرار الوزارة الأخير الخاص بعدم التمييز بين الدولار الأبيض والأزرق بسعر الصرف حسب السوق، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مكاتب الصرافة المخالفة.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين بضرورة التعامل مع الدولار الأبيض وعدم التخوف من ذلك وأنه لا فرق بين الدولار الأبيض والأزرق.

وطالبت البنوك بعدم التمييز بين الدولار الأبيض والازرق خلال عملية الصرف للمواطنين.

واكدت الوزارة أن طواقمها ستكثف من حملاتها ومتابعتها ومراقبتها للبنوك ومكاتب الصرافة حتى تلتزم بقرار الوزارة.