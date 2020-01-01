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القبض على رئيس وزراء غينيا السابق بتهمة شراء مولّد من إسرائيل

السبت 23 مايو 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على رئيس وزراء غينيا السابق بتهمة شراء مولّد من إسرائيل


سما / وكالات/

ألقت الشرطة القبض على بيتر أونيل، رئيس الوزراء السابق لغينيا بابوا الجديدة، فى مطار جاكسون الدولي بالعاصمة بورت مورسبي، بناء على اتهامات بضلوعه في شراء مولدي كهرباء من إسرائيل وذلك فور عودته من بريزبان بأستراليا.

وقالت الشرطة إنه عندما كان أونيل 55 عاماً رئيساً للوزراء وجه أموالاً لشراء مولدي كهرباء من إسرائيل وبلغت تكلفة مولدي الكهرباء 50 مليون كينا (14.2 مليون دولار أمريكي). وفق صحيفة الرؤية الإماراتية.

وقال هودجز إيتي مساعد مفوض الشرطة الملكية إن هناك "دليلاً معقولاً على الاختلاس وسوء استغلال المنصب والفساد الرسمي".

وأضاف إيتي أنه سوف يتم السماح لأونيل بدفع كفالة، لكن سوف يتحتم عليه عزل نفسه في مقره على مدار الـ14 ساعة المقبلة بعد الاستجواب.

وكان أونيل قد استقال من رئاسة الوزراء في مايو العام الماضي بعد 7 سنوات من رئاسة حكومة الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، والتي يبلغ تعداد سكانها 8 ملايين نسمة تقريباً، وكانت خاضعة للإدارة الأسترالية حتى 1975.

وأثير جدل بشأن حكومة أونيل، بما في ذلك طريقة التعامل مع خطة بقيمة 13 مليار دولار، لمضاعفة صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

#غينيا #اسرائيل

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