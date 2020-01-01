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أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 23 مايو 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة


غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء السبت عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة لمسنة من ذوي الأمراض المزمنة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح صحفي مقتضب وصل"سما" بوفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عامًا) من خانيونس جنوبي القطاع، داخل مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار القدرة إلى أن المسنة الراحلة كانت من "ذوي الأمراض المزمنة".

وأوضح أن وزارته تتخذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا مؤكدا عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يستعرض المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس أنها أجرت 58 فحصًا لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة مشيرة الى أنها أجرت فحوصًا لـ8824 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 8769 سلبية، و55 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 12 إلى الحجر المنزلي، وبقيت أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد 38 حالة لا زالت مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر، بعد وفاة المسنة أبو ريدة.

وقالت أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1680.

#فيروس كورونا #غزة #وفاة

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