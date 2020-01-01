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موسكو: مستعدون لتنظيم لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو

السبت 23 مايو 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: مستعدون لتنظيم لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو


سما / وكالات/

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، استعداد موسكو لتنظيم لقاء شخصي بين الرئيس محمود عباس، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت، إنه تم في اتصال هاتفي بين بوغدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، "التأكيد على أهمية الاقتراح الذي تقدمت به القيادة الروسية في وقت سابق لعقد اجتماع شخصي بين الرئيس محمود عباس، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في موسكو، دون شروط مسبقة".

وأشارت الوزارة، إلى أن ممثل "فتح أبلغ" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية بوغدانوف، بآخر قرارات القيادة الفلسطينية بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الوزارة، أعاد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت "في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك إنشاء دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وحسن جوار مع إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تم التأكيد على الاستعداد لمواصلة الجهود، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين، للمساعدة في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بناء، على الأساس القانوني الدولي المعروف للتسوية الشرق أوسطية".

#روسيا #السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس #نتنياهو #اسرائيل #حسين الشيخ #ميخائيل بوغدانوف

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