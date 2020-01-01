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إعادة فتح أبواب المسجد لاستقبال المصلين بعد عيد الفطر

السبت 23 مايو 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح أبواب المسجد لاستقبال المصلين بعد عيد الفطر


القدس المحتلة / سما /

أعلن مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، عن موعد إعادة فتح أبواب المسجد لاستقبال المصلين بعد عيد الفطر.

وقال الكسواني: "نبشر أهل بيت المقدس وأهل فلسطين، أنه بعد الأسبوع الأول من عيد الفطر، سيكون فتح أبواب المسجد الأقصى لاستقبال المصلين".

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعلن مسبقاً عن رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر.

وأكد عقب جلسته الطارئة التي عقدها لـمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة "كورونا"، أنه وعلى مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقلص قدر الإمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين، حرصا منه على استمرار إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين.

وأضاف مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، فقد تقرر فتح الأقصى بعد العيد.

#المسجد الاقصى #عمر الكسواني #كورونا #عيد الفطر

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