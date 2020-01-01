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ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر

السبت 23 مايو 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر


القاهرة /سما/

شهدت العملة الخضراء " الدولار" في بعض البنوك المصرية ارتفاعاً مفاجئاً وملحوظاً وصل إفى 7 قروش اليوم الخميس.

وياتي هذا الارتفاع للعملة الخضراء بعد فترة ثبات واستقرار زادت على الشهر، حيث سجل أعلى سعر 15.91 للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.

وبحسب صحف مصرية ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وبلغ 17.29 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.16 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم، وبلغ 19.24 جنيه للشراء، و19.45 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.21 جنيه للشراء، و19.42 جنبه للبيع.

#مصر #جنيه #دولار

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