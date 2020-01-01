رابطة مشجعي أهلي الخليل تؤيد قرار إستكمال الدوري

الخليل / سما /

أكدت رابطة مشجعي نادي أهلي الخليل تأييدها للقرار الذي اتخذه اللواء جبريل الرجوب رئيس إتحاد كرة القدم الفلسطيني فيما يخص إستكمال باقي مباريات دوري المحترفين انسجاما مع بروتوكول وزارة الصحة و جهات الإختصاص في ظل تفشي فايروس كورونا .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية بين رئيس النادي الأهلي أيمن القواسمة و رئيس الرابطة طارق الجعبري في مقر إذاعة منبر الحرية بالخليل . و أشادت الرابطة بجملة القرارات التي وزعها الإتحاد على الأندية و من ضمنها إقامة المباريات المتبقية بدون جمهور و قالت : رغم حبنا و عشقنا لفريقنا و ضرورة متابعة مباريات الفريق من على المدرجات إلا أننا سنكون ملتزمين بالقرار تماشيا مع المصلحة العامة .