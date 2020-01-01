  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

رابطة مشجعي أهلي الخليل تؤيد قرار إستكمال الدوري

السبت 23 مايو 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة مشجعي أهلي الخليل تؤيد قرار إستكمال الدوري


الخليل / سما /

أكدت رابطة مشجعي نادي أهلي الخليل تأييدها للقرار الذي اتخذه اللواء جبريل الرجوب رئيس إتحاد كرة القدم الفلسطيني فيما يخص إستكمال باقي مباريات دوري المحترفين انسجاما مع بروتوكول وزارة الصحة و جهات الإختصاص في ظل تفشي فايروس كورونا .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية بين رئيس النادي الأهلي أيمن القواسمة و رئيس الرابطة طارق الجعبري في مقر إذاعة منبر الحرية بالخليل . و أشادت الرابطة بجملة القرارات التي وزعها الإتحاد على الأندية و من ضمنها إقامة المباريات المتبقية بدون جمهور و قالت : رغم حبنا و عشقنا لفريقنا و ضرورة متابعة مباريات الفريق من على المدرجات إلا أننا سنكون ملتزمين بالقرار تماشيا مع المصلحة العامة .

#أهلي الخليل #دوري المحترفين

الأكثر قراءة اليوم

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة

معركة التصريحات بين إسرائيل وطهران مستمرة: نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران

مدغشقر تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا

نصر الله :نحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحرير القدس واسرائيل فشلت في التحريض على المقاومة بغزة

تفاصيل جديدة: طاقم الطائرة الباكستانية استغاث قبل التحطّم: "تعطلت المحركات"

غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

الأخبار الرئيسية

البزم

داخلية غزة تعلن عن اجراءات جديدة خلال العيد: إغلاق كافة الأماكن العامة والترفيهية

3

موسكو: مستعدون لتنظيم لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو

j

مشاهد لأول مرة تكشف كيف كان يرسل قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين

الصحة بغزة توضح تفاصيل اصابات "فيروس كورونا" في القطاع

مشعل للنظام السوداني : التطبيع مع إسرائيل "سراب زائف" .. هل قطع علاقاته بحماس؟