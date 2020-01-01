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خالد : على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها

السبت 23 مايو 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد : على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها


رام الله / سما /

تحت عنوان، على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها ، كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي يقول :

في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الخميس الماضي للبحث في ترجمة ما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس / أبو مازن في الاجتماع القيادي الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في العشرين من الشهر الجاري بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الاسرائيلي ، تقرر ان تبدأ مختلف الوزارات بإعداد خططها لفك الارتباط بالجانب الاسرائيلي لعرضها على المجلس في أقرب وقت بعد انتهاء أيام العيد .

وأضاف بأن هذا توجه سليم ويستحق التقدير ، ولكن حتى لا تذهب الامور في اتجاهات خاطئة تؤدي الى التعطيل ، على الوزارات المعنية ان تعلم أن عليها أن تعمل في ضوء النهار وليس في الغرف المغلقة ، أي أن عليها أن تستعد لعرض خططها ليس فقط على مجلس الوزراء بل وعلى الرأي العام كذلك ،

وختم تيسير خالد مدونته بالتأكيد على الشفافية والعلنية على هذا الصعيد ، فالمواطن هو المعني بهذا الأمر ، الذي تترتب عليه كلفة لا بد من حملها بكل مسؤولية وطنية وتوزيع أعبائها على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .

#تيسير خالد

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