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المالكي يثمن الدعم المصري لشعبنا

السبت 23 مايو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يثمن الدعم المصري لشعبنا


رام الله / سما /

 بعث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رسالة شكر وتقدير الى نظيره المصري الوزير سامح شكري، أكد فيها تقدير وشكر دولة فلسطين لبلاده على شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها لشعبنا لتعزيز قدراته الصحية في مواجهة كورونا.

وأكد المالكي في رسالة بعثها اليوم السبت، أن هذه التبرعات بما تحمله تعكس أواصر الاخوة والعلاقات التاريخية الحية بين البلدين الشقيقين، وصدق الموقف والكرم المصري في دعم قضايا شعبنا وحقوقه والدفاع عنها في المحافل كافة.

كما ثمن المتابعات والاتصالات والجهود المصرية المبذولة في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية مع عديد الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون الفلسطيني المصري والعمل المشترك للوقوف في وجه عمليات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلية على المستويات الدولية كافية، السياسية، الدبلوماسية والقانونية.

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية تابعت التبرعات المصرية الطبية مع الجهات المختصة في فلسطين ومصر منذ الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس محمود عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حتى وصلت المساعدات مساء أمس لوزارة الصحة.

#الخارجية والمغتربين #مصر #رياض المالكي #مساعدات #فلسطين

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