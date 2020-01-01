وظيفة تدفع لك المال مقابل النوم!

وكالات / سما /

لا بد أن الاستيقاظ من النوم للذهاب إلى العمل أمر مزعج للكثيرين، لكن ماذا لو كانت وظيفتك تتطلب منك البقاء في السرير والحصول على أجر مقابل ذلك؟

تتطلع العلامة التجارية البريطانية Olivia's إلى توظيف شخص مهمته الأساسية هي اختبار الأسرّة، وتقديم مراجعة احترافية وتعليقات على كل سرير متاح للبيع على موقع الشركة على الإنترنت.

وسيتعين على الموظف الذي يقع عليه الاختيار إكمال بطاقة قياس الأداء لكل سرير، والحكم على عناصر تتعلق بالراحة والحجم والجمالية والمتانة، بالإضافة إلى تقديم تعليقات مكتوبة عن تجربته مع السرير.

وسيبدأ المرشح المحظوظ العمل على الفور بعد أن يقع عليه الاختيار، وسيحصل على 60 جنيه إسترليني (78 دولار) في الساعة، وتتوقع الشركة تقارير مفصلة عن سريرين على الأقل في الشهر بحسب ما نقلت 24.ae عن صحيفة "ميرور".

الشخص المثالي للوظيفة بحسب إعلان الشركة يجب أن يتمتع بقدرات ومهارات جيدة في الكتابة، ولا يعاني من أي مشاكل نوم أساسية، كانفطاع التنفس أثناء النوم، ويجب على المهتمين تقديم طلبات ترشيحهم قبل نهاية شهر مايو (أيار) الجاري.

وتقول الشركة أن مبيعاتها ارتفعت منذ فرض الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وبما أن الأولوية الأولى هي منح العملاء الوصول إلى أفضل المنتجات المنزلية عالية الجودة، فإنها تتطلع إلى تطبيق نظام مراجعة مفصل وصريح على منتجاتها، بما في ذلك أسرّة غرف النوم والأسرّة النهارية للحدائق.

وستقوم الشركة بتوصيل كل سرير إلى مكان إقامة الموظف، وتجميعه إذا لزم الأمر، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ويجب على الموظف بعد ذلك اختبار السرير لمدة 5 أيام على الأقل، ومن ثم تقديم تقريره المكتوب، وإعادة السرير إلى الشركة.