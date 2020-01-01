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القناة 13 : إسرائيل تتجه لإعادة جيش الاحتلال الى مدن الضفة إذا عادت العمليات

السبت 23 مايو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 : إسرائيل تتجه لإعادة جيش الاحتلال الى مدن الضفة إذا عادت العمليات


القدس المحتلة / سما /

 قال المحلل الإسرائيلي، والمختص بالشؤون العربية، بالقناة الـ13 العبرية، تسفي يحزكئيلي، إن وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، قد يؤدي لتجديد العمليات الفدائية.

وأضاف يحزكئيلي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" العبرية، أنه بعد إعلان السلطة عن وقف التنسيق الأمني، قد يتم تجديد العمليات الفدائية من الضفة.

وبحسب المحلل، فإن التنسيق الأمني يعني، التعاون بين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة أمن السلطة، ضد تنفيذ العمليات على حد قوله.

ولفت المحلل، الى أن إسرائيل ليست الوحيدة التي تستفيد من التنسيق الأمني، بل أبو مازن كذلك، الذي يتلقى معلومات عن تحركات حماس بالضفة من إسرائيل.

يشار الى أن السلطة الفلسطينية، أرسلت قبل يومين، رسالة رسمية الى إسرائيل، أكدت فيها أنها لن تسمح بالعنف بمناطق الضفة الغربية، بعد وقف التنسيق الأمني، بحسب ما كشفت عنه قناة "كان" العبرية.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت عن مصادر في جيش الاحتلال بانه يدرس الدخول مجددا الى المناطق الفلسطينية في حال التصعيد خلال الايام المقبلة.

#اسرائيل #الضفة #عمليات

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