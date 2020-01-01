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رد قاس من إعلامية كويتية على محمد رمضان بسبب "صدام حسين"!

السبت 23 مايو 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رد قاس من إعلامية كويتية على محمد رمضان بسبب "صدام حسين"!


وكالات / سما /

زادت حدة التوتر بين الفنان المصري، محمد رمضان، والإعلامية الكويتية، مي العيدان، بعد رد قاس من الأخيرة بسبب قيام رمضان بحظرها على موقع "إنستغرام" من قائمة متابعينه.

وعلقت العيدان على ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "والله يا جماعة البرنس النمبر مليون، محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني، اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك مو قد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته، صدق من قال عیال".

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت مقطع فيديو لمحمد رمضان أثار ضجة واسعة في الكويت، عندما ظهر وهو يقول من خلاله إنه يحب الرئيس العراقي صدام حسين.

وعلقت العيدان على الفيديو "والله حبتك القراده لأنك عديم أخلاق نسيت أن صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه يتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام وأعوانه وأبناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات".

وفي سياق متصل، كانت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند دافعت عن الفنان المصري، بعد تعرضه لانتقادات من مواطنتها العيدان، بشأن مقطع الفيديو الذي أغضب العيدان.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" عرضت فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر تطبيق "واتس آب"، وقالت: "هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج".

#محمد رمضان #صدام حسين

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