  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء بريطانيون: الأطفال أقل نقلا لعدوى كورونا من الكبار

السبت 23 مايو 2020 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء بريطانيون: الأطفال أقل نقلا لعدوى كورونا من الكبار


وكالات / سما /

في توصية للحكومة البريطانية، قال علماء إن أعراض مرض كوفيد-19 تكون أقل حدة على الأطفال مقارنة بالبالغين، وإن هناك احتمالا يشير إلى أن الأطفال قد يكونون أقل قابلية للعدوى من البالغين وأقل نقلا لها أيضا.

وتوصل فريق العلماء إلى أن "هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الأطفال تظهر عليهم أعراض للمرض أقل حدة من البالغين. إلا أن الدلائل على قابليتهم للتأثر بالعدوى أو نقلها لآخرين لا تزال غير واضحة، وأوصوا بالنظر في بيانات إضافية يجري جمعها".

وفي أبحاث قدمت إلى الحكومة البريطانية بنهاية نيسان/ أبريل، قال الباحثون: "ما زالت الأدلة غير حاسمة حول قابلية الأطفال للعدوى ونشرهم لها، إلا أن هناك احتمالا يشير إلى أن كليهما قد يكون أقل مما هو عليه لدى البالغين".

وأضاف العلماء أن الدراسات المصلية بدأت تكون متاحة حول تاريخ عدوى الطفل، ويشير بعضها إلى انخفاض في معدلات الإصابة.

وأشار الباحثون إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام فحص وتتبع قويين لتتمكن المدارس من فتح أبوابها بشكل كامل.

#علماء #بيرطانيا #الأطفال #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة

معركة التصريحات بين إسرائيل وطهران مستمرة: نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران

مدغشقر تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا

نصر الله :نحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحرير القدس واسرائيل فشلت في التحريض على المقاومة بغزة

تفاصيل جديدة: طاقم الطائرة الباكستانية استغاث قبل التحطّم: "تعطلت المحركات"

غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

الأخبار الرئيسية

البزم

داخلية غزة تعلن عن اجراءات جديدة خلال العيد: إغلاق كافة الأماكن العامة والترفيهية

j

مشاهد لأول مرة تكشف كيف كان يرسل قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين

الصحة بغزة توضح تفاصيل اصابات "فيروس كورونا" في القطاع

مشعل للنظام السوداني : التطبيع مع إسرائيل "سراب زائف" .. هل قطع علاقاته بحماس؟

هل بدأت إسرائيل في محاولة "نزع الشرعية" عن الرئيس عباس وما علاقة حماس بغزة ؟