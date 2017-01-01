خدمات البريج يستعيد هدافه

غزة / سما /

استعاد خدمات البريج هدافه بهاء الدعالسة رسميا بعد غياب دام موسمين, إثر خروجه معارا لغزة الرياضي وبيت حانون الرياضي على التوالي.

وأكد نادي خدمات البريج, أن الدعالسة سيظهر مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل, بعدما لعب مع غزة الرياضي موسم 2018-2019, وبيت حانون الرياضي 2019-2020.

ورغم أن اللاعب قدّم مستويات رائعة في موسمه الأخير برفقة البريج 2017-2018, بعدما أحرز 12 هدفا في دوري الأولى آنذاك, إلا أنه عانى من تكرار الإصابات مع "العميد" و"الحوانين" على الترتيب, ما جعله لا يظهر بالشكل المطلوب.

يشار إلى أن خدمات البريج يحرص على الحفاظ على ركائزه الأساسية, لظهور الفريق بشكل قوي في الموسم القادم.