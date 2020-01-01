الزيتون يضم لاعب خدمات رفح

غزة / سما /

تعاقد نادي الزيتون مع لاعب خدمات رفح خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأعلن نادي الزيتون انضمام رشيد النمس لصفوف مدة موسم واحد على سبيل الإعارة, قادما من خدمات رفح للمرة الثانية على التوالي.

ولعب النمس مع الزيتون هذا الموسم, وظهر بشكل جيد في دوري الأولى, لكن ذلك لم يشفع للفريق بالبقاء في المسابقة, بعدما هبط للثانية فرع "غزة والشمال".

يشار إلى أن النمس أحد أكثر اللاعبين حصولا على الإعارة في قطاع غزة, كونه يلعب للمرة الثامنة مع الأندية في مختلف الدرجات قادما من خدمات رفح.