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الزيتون يضم لاعب خدمات رفح

السبت 23 مايو 2020 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزيتون يضم لاعب خدمات رفح


غزة / سما /

تعاقد نادي الزيتون مع لاعب خدمات رفح خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأعلن نادي الزيتون انضمام رشيد النمس لصفوف مدة موسم واحد على سبيل الإعارة, قادما من خدمات رفح للمرة الثانية على التوالي.

ولعب النمس مع الزيتون هذا الموسم, وظهر بشكل جيد في دوري الأولى, لكن ذلك لم يشفع للفريق بالبقاء في المسابقة, بعدما هبط للثانية فرع "غزة والشمال".

يشار إلى أن النمس أحد أكثر اللاعبين حصولا على الإعارة في قطاع غزة, كونه يلعب للمرة الثامنة مع الأندية في مختلف الدرجات قادما من خدمات رفح.

#نادي الزيتون #رشيد النمس

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