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مشاهد لأول مرة تكشف كيف كان يرسل قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين

السبت 23 مايو 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد لأول مرة تكشف كيف كان يرسل قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين


غزة / سما /

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لأول مرة لجزء من نشاطات قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني المباشرة تجاه فلسطين.

ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية، فيديو قالت إنه "هكذا كان الشهيد الحاج قاسم سليماني يشرف شخصياً ويحرص علي ايصال السلاح إلى فلسطين"، دون مزيد من التفاصيل.

​واعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن الجنرال قاسم سليماني، "جعل الفلسطينيين مؤهلين للوقوف بوجه" إسرائيل. وقال إن "مخطط الأمريكيين يتمثل في إبقاء الفلسطينيين ضعافاً كي لا يجرؤوا على التحدث عن الكفاح. لقد عضد الشهيد سليماني وساعد الفلسطينيين وجعلهم مؤهلين للوقوف بوجه الكيان الصهيوني رغم كل ادعاءاته"، مضيفا: "هذا ما أخبرني إياه إخواننا الفلسطينيّون مراراً".

وكان عضو اللجنة المركزية للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، علي الششنية، قال إن القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني، كان يُجهز ويرتب وينسق مع فصائل المقاومة "لبدء مرحلة تحرير القدس".

وأضاف الششنية : "الجنرال سليماني، كان يضع بصمات لقادة جُدد خلال حياته، كونه يعلم أن هذه الطريق صعبة وأنها ستكلفه حياته، لهذا جهّز جيشا عظيما من القادة والمقاتلين". وتابع أن "المقاومة وإن تأثرت بفقدان قائد كبير له باع طويل في إمداد المقاومة بالعتاد والسلاح، فإنها ستواصل التصنيع والترتيب والتجهيز لمرحلة التحرير القادمة".


 

#سليماني #سلاح #فلسطين

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