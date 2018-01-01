تشيلسي يتخذ قراراً بشأن كانتي الخائف من فيروس كورونا

وكالات / سما /

أشادت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم أن تشيلسي قد يترك للاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي مطلق الحرية، في حالة أراد الانضمام لتدريبات البلوز واستكمال الموسم الحالي أو البقاء في منزله.

كان بطل كأس العالم 2018 قد ظهر أمس في ساحة تدريب الفريق اللندني بعد الخضوع لاختبارات كوفيد-19، ولكن يبدو أنه من المقرر أن يبقى في المنزل عدة أيام.

فقد أظهر كانتي لمسؤولي تشيلسي تخوفه من انخراطه مع الفريق الأزرق في الفترة القادمة نظراً للحالة الصحية الخاصة به.

كانتي قد لا يستمر مع فريق تشيلسي لبقية موسم 2019/2020 من الدوري الإنجليزي

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن كانتي سبق وأن عانى من مشاكل صحية سابقة، وقد فقد شقيقه بسبب نوبة قلبية، ولذلك فإن تشيلسي سيتركه بعيداً عن الفريق حتى يقرر العودة بنفسه.

ورحب المدير الفني الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد بهذا القرار، ولذلك من المتوقع أن تخسر أسود لندن جهود كانتي حتى نهاية الموسم الحالي.

ولكن سيكون على نجم ليستر سيتي السابق اتباع جلسات تدريبية منزلية محددة للحفاظ على الحد الأدنى من لياقته البدنية، رغم أنه كان موجوداً في تدريبات يوم الخميس بالفعل وكان بحالة بدنية جيدة.