مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد مع سيميدو بصفقة تبادلية

وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو اقتراب إبرام صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي يتم بموجبها انتقال البرتغالي نيلسيون سيميدو إلى ملعب الاتحاد ومواطنه جواو كانسيلو إلى ملعب الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعاقد مانشستر سيتي مع كانسيلو من يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 65 مليون يورو، حيث دفع النادي 28 مليون يورو وأدرج دانيلو في الصفقة الذي كان يقدر سعره بنحو 37 مليون.

وارتبط سيميدو بالرحيل عن البرسا هذا الصيف، حيث أوقف اللاعب مفاوضات تجديد عقده مع النادي، وينوي خوض تجربة جديدة يضن فيها اللعب بشكل أساسي ومنتظم، ومعظم المصادر تؤكد أنه يرغب بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة يفضل نقل اللاعب إلى يوفنتوس وإدراجه في صفقة ميراليم بيانيتش، لكن السيدة العجوز لم يبادر بأي خطوة رسمية بهذا الشأن لغاية الآن، على عكس مانشستر سيتي الذي عرض كانسيلو مقابل سيميدو، وهو عرض جيد للغاية بالنسبة للنادي الكاتالوني.

وأضاف التقرير أن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل سيميدو قريباً من ملعب الاتحاد، لأن اللاعب نفسه يرغب أيضاً بالانتقال إلى مانشستر سيتي، ولا يخطط للعب في الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس.

وبدأ بيب جوارديولا يفقد صبره على جواو كانسيلو الذي وصل الفريق الصيف الماضي، حيث لم يظهر اللاعب بالشكل المطلوب هذا الموسم، ولذلك يريد المدرب الإسباني التعاقد مع سيميدو والسماح لكانسيلو بالانتقال إلى ملعب الكامب نو.

وما يجعل هذه الصفقة سهلة وممكنة أن البرتغالي خورخي مينديز هو نفسه وكيل أعمال اللاعبين، وسيعمل خلال الأيام القادمة على التفاوض مع الناديين وتنسيق كل شيء متعلق بالجوانب المالية.