البايرن يورّط برشلونة.. أعاد له كوتينيو!

وكالات / سما /

أعلن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، انتهاء صلاحية بند أحقية شراء الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة.

وانضم كوتينيو إلى البايرن هذا الموسم على سبيل الإعارة من برشلونة، مع أحقية شرائه مقابل 120 مليون يورو.

وقال رومينيغه في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "بايرن ميونيخ لم ينفذ خيار أحقية شراء كوتينيو (..), انتهت صلاحيته ولم ننفذه".

وأضاف: "الآن يجب أن نقوم بالتخطيط الداخلي على المستوى المالي, لأن الأزمة المالية أرهقت خزائن جميع الأندية في العالم".

ولم يصل كوتينيو إلى مستوى التوقعات مع العملاق "البافاري"، حيث لعب 32 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف وصنع 8.

وأجرى كوتينيو جراحة في الكاحل، خلال أبريل الماضي، ولا يشارك في مباريات الفريق حاليا بعد استئناف "البوندسيلغا".

وسيحاول النادي "الكتالوني" التخلص من اللاعب البرازيلي بأي طريقة خلال "الميركاتو" الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.