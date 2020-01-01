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بوتشيتينو يعترف أنه كان يحلم بخلافة مورينيو في ريال مدريد

السبت 23 مايو 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يعترف أنه كان يحلم بخلافة مورينيو في ريال مدريد


وكالات / سما /

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أنه كان يحلم بتدريب ريال مدريد في المستقبل، وبدأ التفكير في ذلك منذ أن كان جوزيه مورينيو متواجدا في ملعب سانتياجو برنابيو ويشرف على تدريب الفريق الملكي.

وارتبط بوتشيتنو بتدريب ريال مدريد في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، لكن المفاوضات كانت تتعثر دائماً لأسباب مختلفة، إما لرفض توتنهام التخلي عنه عندما كان مدرباً للفريق، أو لذهاب الرئيس فلورنتينو بيريز إلى خيارات تدريبية أخرى.

وأوضح بوتشيتينو أنه كان يريد خلافة جوزيه مورينيو في ريال مدريد عندما كان هو مدرباً لساوثهامبتون، لكنه لم يتخيل أن تدور الأيام ويأتي المدرب البرتغالي لخلافته في توتنهام.

وقال المدرب الأرجنتيني لصحيفة الجارديان الإنجليزية والتي نقلتها صحيفة آس الإسبانية “رأيت مورينيو في مدريد وقلت له: ربما في يوم من الأيام سأتولى منصبك في ريال مدريد، لكن أنظر كيف تغيرت الأمور، لقد أخذت مكاني في توتنهام، إنه أمر لا يصدق، أليس كذلك؟”.

ونفى بوتشيتينو أن يكون مستاءً من تولي مورينيو مكانه في السبيرز، وأردف قائلاً “لقد عرفت مورينيو منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جداً لأنهي خلفّني في توتنهام”.

#ريال مدريد #بوتشيتينو #مورينيو

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