  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خالد : على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها

السبت 23 مايو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي يقول :

في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الخميس الماضي للبحث في ترجمة ما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس / أبو مازن في الاجتماع القيادي الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في العشرين من الشهر الجاري بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الاسرائيلي ، تقرر ان تبدأ مختلف الوزارات بإعداد خططها لفك الارتباط بالجانب الاسرائيلي لعرضها على المجلس في أقرب وقت بعد انتهاء أيام العيد .

وأضاف بأن هذا توجه سليم ويستحق التقدير ، ولكن حتى لا تذهب الامور في اتجاهات خاطئة تؤدي الى التعطيل ، على الوزارات المعنية ان تعلم أن عليها أن تعمل في ضوء النهار وليس في الغرف المغلقة  ، أي أن عليها أن تستعد لعرض خططها ليس فقط على مجلس الوزراء بل وعلى الرأي العام كذلك ،

وختم تيسير خالد مدونته بالتأكيد على الشفافية والعلنية على هذا الصعيد ، فالمواطن هو المعني بهذا الأمر ، الذي تترتب عليه كلفة لا بد من حملها بكل مسؤولية وطنية وتوزيع أعبائها على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية . 

#تيسير خالد

الأكثر قراءة اليوم

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة

معركة التصريحات بين إسرائيل وطهران مستمرة: نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران

لأول مرة منذ 50 يوماً.. بالصور: الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة

مدغشقر تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا

نصر الله :نحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحرير القدس واسرائيل فشلت في التحريض على المقاومة بغزة

تفاصيل جديدة: طاقم الطائرة الباكستانية استغاث قبل التحطّم: "تعطلت المحركات"

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

أوقاف غزة تؤكد إقامة صلاة العيد في المساجد و الساحات

الصحة بغزة توضح تفاصيل اصابات "فيروس كورونا" في القطاع

مشعل للنظام السوداني : التطبيع مع إسرائيل "سراب زائف" .. هل قطع علاقاته بحماس؟

هل بدأت إسرائيل في محاولة "نزع الشرعية" عن الرئيس عباس وما علاقة حماس بغزة ؟

860x484 (1)

صحة غزة : مصابة مسنة بكورونا تعاني من اضطرابات بالتنفس وتنفي وفاتها