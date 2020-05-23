مصر.. مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار قرب العريش

العريش / وكالات /

لقي 21 إرهابيا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في نبأ نقله التلفزيون المصري اليوم.

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[السلطات المصرية: مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد]

السلطات المصرية: مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد

وجرى العثور بحوزة الإرهابيين على أسلحة آلية، وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

يذكر أن الجيش المصري أعلن قبل أيام عن تصفية 13 مسلحا في عملية بإحدى المزارع بشمال سيناء.

وكان مسلحون قد شنوا هجوما ليلة الأحد في منطقة الشيخ زويد شمال سيناء.

وأفادت مصادر محلية بمقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين في هجوم على إحدى قرى المنطقة.

وأضافت المصادر أن القرية التي استهدفت تدعى "قبرعمير"، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ ضد السكان بزعم تعاونهم مع قوات الأمن المصرية.