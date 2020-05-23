الصحة بغزة توضح تفاصيل اصابات "فيروس كورونا" في القطاع

غزة / سما /

أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم تُسجل أية إصابة بفيروس كورونا في المناطق الداخلية بقطاع غزة وأن جميع الإصابات سُجلت في مراكز الحجر الصحي.

وقال القدرة في تصريحات صحفية : "عملية التدقيق تستمر مع كل إصابة بكورونا يتم تسجيلها في قطاع غزة وحتى اللحظة الأمور مطمئنة ولم تسجل أية إصابة داخل المناطق السكنية وكافة الحالات التي تم تسجيلها منذ مارس وحتى اللحظة هي داخل مراكز الحجر الصحي".

وأضاف: "يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة فور اكتشاف أي حالة داخل مراكز الحجر الصحي ويتم التدقيق في جملة المخالطين لها سواء داخل مراكز الحجر أو لحظة عودتهم ووصولهم مراكز الحجر".

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت الجمعة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 116 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أنه بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 766,8 عينة، منها 711,8 عينة سلبية و 55 عينة إيجابية.