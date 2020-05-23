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3 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

السبت 23 مايو 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين محمد راجح فهد الخالدي، ومحمد عارف رشيد عودة من بلدة عرانة دخلا عامهما الـ12 في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة، فيما دخل الاسير عبد الله صدقي فريحات من اليامون عامه الـ 18 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن لـ 21 عاماً.

وأشار إلى أن الأسرى الثلاثة أمضوا سنوات طويلة في العزل وسياسة الحرمان من الزيارة والتنقل بين السجون بهدف عدم التواصل مع الحركة الأسيرة .

 
#الأسرى #جنين

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