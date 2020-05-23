أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

لا تزال أسعار الفواكه والخضروات اليوم السبت، مستقرة نسبياً لليوم الثلاثين والأخير من شهر رمضان المبارك.
وجاءت أسعار الخضرات والفواكه في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 1 ك = 1 شيكل
خيار بلدي: 5 – 6 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 ك = 10 شيكل
بطاطا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
صغيرة: 1 ك = 1 شيكل
بامية بلدية: 32 شيكل
بامية حبة طويلة: 24 شيكل
ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان: 1 ك = 1 – 2 شيكل
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 4 شيكل
فليفلة خضراء: 1ك = 3 شيكل
ملوخية: 5 – 6 ك = 10 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أبيض: 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
قرع: 1ك = 3 شيكل
بنجر: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
الفواكه:
بطيخ: 6 – 7 ك = 10 شيكل
شمام بلدي : 3 ك = 10 شيكل
شمام مطاول: 5 ك = 10 شيكل
فراولة: 1ك = 4 شيكل
موز: 1ك = 4 شيكل
تفاح: 1ك = 5 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 4 شيكل
جوافة: 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل
مشمش: 1.5ك = 10 شيكل
خوخ أبيض: 1 ك = 5 شيكل
خوخ أصفر: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
خوخ ملس (صغير) : 3 شيكل
و4 – 5 ك = 10 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل
برتقال شموطي: 5ك = 10 شيكل