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أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم السبت 23-5-2020

السبت 23 مايو 2020 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم السبت 23-5-2020


غزة / سما /

ارتفعت أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم السبت 23-5-2020 في أخر 30 رمضان، بشكل طفيف حيث وصل سعر الكيلو 13 شيكل بدلا من 12 شيكل.

ويعتقد الكثير من المتابعين والمهتمين بأن ارتفاع اسعار الدجاج ناجم عن نفوق أعداد كبيرة من الدجاج خلال الفترة الماضية بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي سعر الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

سعر كيلو الدجاج (13 شيكل)
سعر كيلو صدر الدجاج  (30 شيكل)
سعر كيلو شيش (27 شيكل)
سعر كيلو فخد الدجاج (16 شيكل)
سعر كيلو جناح الدجاج  الطازج (11 شيكل)
سعر كيلو كبدة الدجاج (20 شيكل)

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