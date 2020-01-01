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ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة

السبت 23 مايو 2020 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة


وكالات

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حكام الولايات على السماح بإعادة فتح دور العبادة في الولايات المتحدة في عطلة هذا الأسبوع والتي أُغلقت بسبب فيروس كورونا المستجد محذرا من أنه سيتجاوز الحكام الذين لا يقومون بذلك.


وخلال ظهور قصير في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه أعلن دور العبادة، الكنائس والمعابد والمساجد، أماكن تقدم خدمات أساسية ومن ثم يتعين فتحها بأسرع ما يمكن.


وتم إغلاق دور العبادة في إطار أوامر البقاء في المنزل التي طبقتها معظم الولايات في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا. ومع تراجع حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من المناطق تتزايد الضغوط لإعادة فتحها.


ووجه ترامب تحذيرا للحكام الذين يرفضون دعوته لكنه لم يقل تحت أي سلطة سيتحرك لإرغامهم على إعادة فتح دور العبادة.


وقال ترامب "إذا لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز الحكام. في أمريكا نحتاج مزيدا من الصلاة وليس الإقلال منها".

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